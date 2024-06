Morata Milan, volontà CHIARA della punta! C’è una squadra in POLE, cosa può succedere

Morata-Milan, volontà chiara della punta: l’attaccante dell’Atletico Madrid vuole tornare in Italia. Juve in pole

La volontà di Morata, attaccante accostato anche al calciomercato Milan, è quella di tornare in Italia e, in base a quanto riferito da Valentina Mariani a Sky Sport, il ritorno alla Juve sarebbe stato possibile dopo la cessione di Kean o Milik.

L’attaccante italiano è ad un passo dalla Fiorentina, ma al momento non è ancora partita la trattativa per riportare lo spagnolo a Torino. Morata può andare via dall’Atletico Madrid per 12 milioni e i suoi agenti sarebbero molto attivi per esaudire la sua volontà e trovargli un club italiano. Lo spagnolo potrebbe interessare anche alla Roma che cerca un attaccante.