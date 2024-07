Morata Milan, Fonseca svela: «Sappiamo chi vogliamo, cerchiamo un profilo con queste caratteristiche». Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca ha parlato così di Alvaro Morata. Le sue dichiarazioni.

MORATA – «Non voglio parlare di nomi. Come abbiamo detto sappiamo chiaramente i giocatori che vogliamo. Vogliamo grande qualità per questa posizione che necessitiamo. Abbiamo perso Giroud, ora cambiamo per migliorare. La posizione di attaccante deve essere un giocatore importante per la squadra. A breve avremo questo giocatore».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI FONSECA COME NUOVO ALLENATORE DEL MILAN