Morata Milan, AUMENTA la concorrenza! Si muove l’Arabia Saudita, l’INDISCREZIONE che complica i piani dei rossoneri

Morata-Milan, aumenta la concorrenza per l’attaccante dell’Atletico Madrid: proposta dell’Al Qadsiah all’ex Juve

Come riferito da AS, potrebbe complicarsi la corsa del calciomercato Milan ad Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid accostato ai rossoneri nelle scorse settimane. Sul calciatore infatti sarebbe piombato l’Al Qadsiah, ambiziosa squadra araba.

Il club ha inoltrato alla punta ex Juve una proposta d’ingaggio che se accettata porterebbe di fatto la punta in Saudi League visto che con l’Atletico Madrid non ci sarà da trattare in virtù della clausola rescissoria da 12 milioni di euro.