Morata Milan, CLAMOROSA indiscrezione dalla Spagna: «L'Atletico è convinto che...». ULTIME

Morata Milan, CLAMOROSA indiscrezione dalla Spagna: «L’Atletico Madrid è convinto che…». ULTIME sul futuro dell’attaccante

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Alvaro Morata, il nome balzato in pole position per il calciomercato Milan per rinforzare l’attacco.

Stando a quanto riportato da As, l’Atletico Madrid sarebbe molto sereno per quanto riguarda questo fronte: i Colchoneros puntano sull’attaccante e sono convinti possa restare. Tuttavia le dichiarazioni delle ultime 48 ore hanno gettato nuovi dubbi sulla effettiva permanenza di Morata a Madrid.