Morata Milan: l’attaccante erediterà la 9 di Giroud? Arriva la RISPOSTA sul numero di maglia

Alvaro Morata, a Sky poco prima della firma sul contratto con il Milan ha risposto anche sulla scelta del numero di maglia

MAGLIA NUMERO 9 – «Non lo so ancora, devo parlare e vediamo»

Nel caso dovesse scegliere la numero 9 erediterebbe non solo il ruolo da Giruod. Negli ultimi anni di carriera ha indossato la 19 che però in rossonero è vestita da Theo Hernandez. Proprio il 9 invece è il numero che ha indossato nella sua unica esperienza in Italia alla Juventus.