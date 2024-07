Morata Milan: CONFERME dalla Spagna, COMUNICAZIONE dell’attaccante all’Atletico Madrid

Importanti conferme dalla Spagna per Morata al Milan. La comunicazione dell’attaccante all’Atletico Madrid

Alvaro Morata ha detto sì al Milan. Nel pieno dei festeggiamenti per la conquista dell’Europeo da parte della Spagna, l’attaccante ha comunicato all’Atletico Madrid che pagherà i 15 milioni della clausola rescissoria per firmare come nuovo attaccante del club rossonero.

Secondo quanto riferisce Marca, dopo essere rimasto concentrato sulla nazionale, Morata ha ripetutamente lasciato una porta aperta, pur rifiutando l’offerta dell’Al Qadisiya di Míchel, e aveva anche rassicurato i ‘colchoneros’ sulla propria permanenza agli ordini di Simeone. Tutto, però, sembra essere cambiato dopo l’ingresso in scena del Milan, che ha attirato lo spagnolo con un contratto quadriennale facendo leva sull’amore che ha per l’Italia, terra natia della moglie.