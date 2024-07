Morata Milan, il Diavolo spinge per l’attaccante! Ibrahimovic in pressing: la decisione dipenderà da LUI. Le ultimissime sull’attaccante

SkySport ha fornito un aggiornamento su Alvaro Morata, attaccante seguito dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Dopo aver tentato per Zirkzee e aver approcciato il Chelsea per Lukaku, il Milan sta andando forte su Alvaro Morata. Ibrahimovic in queste ore non è a Milano, è in vacanza ma sta lavorando, pressandolo molto a distanza. L’unico ostacolo è la volontà di Alvaro Morata che ha rifiutato un’offerta importante da 18 milioni di euro. Poi è arrivato il Milan molto forte che avrebbe già l’ok sull’ingaggio ma tutta la decisione è nelle mani di Morata. Fino a ieri sera la volontà era aspettare la fine dell’Europeo con l’Atletico che ha chiesto informazioni per Dovbyk».