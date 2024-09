Morata Milan, ALLENAMENTO a Milanello per Fonseca: COSI’ vuole aiutare l’allenatore e la squadra. Cosa filtra

Oggi Morata si è allenato da solo a Milanello sotto la pioggia per tornare in forma e sopratutto per dare una mano al Milan che sta vivendo il suo primo momento di difficoltà già all’inizio della stagione.

Come spiegato da Baiocchini a Sky Sport 24 lo spagnolo è considerato uno dei giocatori più rappresentativi, a maggior ragione dopo la vittoria dell’Europeo da capitano. Da lui Fonseca e la squadra si aspettano un aiuto importante.