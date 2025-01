Morata a Sport Mediaset: «Vogliamo vincere la Supercoppa per fare la storia del Milan. Conceicao? Ci ha portato questo». L’intervista

Morata ha concesso un’intervista a Sport Mediaset con Pulisic dopo la vittoria del Milan contro la Juve.



COSA E’ CAMBIATO NEL SECONDO TEMPO – «Ci hanno fatto un gol alla prima azione, è stato duro per noi subirlo. Siamo entrati nel secondo tempo con la consapevolezza di dover rimontare la partita e l’abbiamo fatto. Abbiamo pressato con più rischio e giocatori in avanti e questo ci ha fatto avere più occasioni».



I CONCETTI CHIESTI DA CONCEICAO – «Che abbiamo qualità ma che bisogna mette tanta intensità, giocare per vincere. Ci ha portato tanta energia, tanta voglia e tanti nuovi meccanisimi. Non c’è stato tanto tempo per lavorare ma abbiamo vinto contro una grande squadra e abbiamo l’opportunità di vincere una coppa».



QUANTO E’ VICINA LA SUPERCOPPA AL MILAN – «Come ogni trofeo nella vita non si sa mai quando sarà l’ultima opportunità di vincere una coppa. Bisogna avere sempre quella mentalità e avere la consapevolezza che quando arriviamo a Milanello ogni giorno ci sono scritti i trofei che ha vinto il Milan e possiamo aggiungerne uno in più. Non è una Champions o la Serie A, ma siamo ad un passo da mettere in pezzo in più di storia a Milanello e alla società. Siamo ad un passo, dobbiamo recuperare bene e mettercela tutta».