Morata nella BUFERA in Spagna: la moglie lo difende!

Il Milan punta forte su Morata. Intanto l’attaccante è nell’occhio del ciclone in Spagna, la moglie lo difende sui social

Proseguono i problemi tra Alvaro Morata, accostato al calciomercato Milan, ed il calcio spagnolo, un amore mai realmente sbocciato e contornato da continue critiche e polemiche. Dopo le parole di Morata arriva il durissimo attacco di El Confidencial all’attaccante dell’Atletico Madrid che titola: “Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei”.

Sui social interviene la moglie influencer Alice Campello, in difesa del marito: «Odio fare la vittima e ancor di più far polemica ma questa cosa non mi sembra normale neanche lontanamente, mi dispiace. L’unico ‘livello povero’ che vedo è quello del giornalista, che ha studiato per questo e per aver scritto un titolo del genere. Mi stupisce che invece di incoraggiare un giocatore della tua squadra ti dedichi a cercare di affossarlo.

Come pensi che una persona possa dare il massimo per il suo Paese quando si sente di non essere creduto? Cosa vuoi ottenere, più odio verso di lui? Complimenti! È assurdo normalizzare comportamenti e articoli di questo genere. I giocatori sono uomini con una madre, un padre e delle famiglie costrette a leggere queste atrocità gratuite»