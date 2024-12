Morata a Dazn: «Non abbiamo meritato la vittoria»

Morata ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta del Milan contro l’Atalanta: le parole dello spagnolo sul match

Alvaro Morata non è d’accordo con Fonseca: lo spagnolo assolve l’arbitro e indica il motivo della sconfitta del Milan in casa dell’Atalanta.

SQUADRA – «Abbiamo preso due gol nello stesso modo, di solito non lo facciamo. Dobbiamo lavorare per trovare continuità, non siamo stati lucidi nell’ultimo passaggio. Non facciamo partite complete, non troviamo regolarità. Contro queste squadre dobbiamo stare sempre sul pezzo»

ARBITRO – « Loro hanno qualità, noi abbiamo difeso bene tranne nelle occasioni dei gol. Non abbiamo meritato la vittoria oggi, non possiamo guardare gli arbitri o altre cose»