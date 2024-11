Morata e Abraham sotto accusa: in due hanno segnato meno di Giroud al Milan un anno fa. Il confronto con l’ex numero 9 francese

Morata e Abraham sono stati i volti del mercato del Milan che hanno rivoluzionato l’attacco dopo l’addio di Giroud.

Ma come riporta la Gazzetta dello Sport, il francese un anno fa di questi tempi aveva segnato molto più dello spagnolo e dell’inglese messi insieme: 8 a 6 (tre a testa). Con Fonseca, rispetto a Pioli, il numero 9 è più coinvolto nella fase di manovra, ma fatica di più in area. Basti pensare che Morata non segna in Serie A dal 27 settembre contro il Lecce.