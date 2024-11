Monza Milan, Tomori titolare. Chi al suo fianco? C’è lui in vantaggio

Monza Milan, Fikayo Tomori tornerà titolare: al suo fianco Malick Thiaw è in vantaggio su Pavlovic. Tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha deciso di rilanciare dal primo minuto Fikayo Tomori nella sfida di domani sera in trasferta contro il Monza.

Chi affiancherà l’inglese ex Chelsea? In questo momento Malick Thiaw è netto favorito su Pavlovic. La decisione definitiva verrà presa solo oggi nell’allenamento di rifinitura: oggi Fonseca non parlerà in conferenza stampa.