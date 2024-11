Monza Milan, i precedenti in campionato tra le due squadre vedono una parità netta

Monza Milan, ecco i precedenti in campionato tra le due squadre: una vittoria a testa e tanto spettacolo nella sfida dell’anno scorso

In vista di Monza Milan, ecco quali sono i precedenti in Serie A tra le due squadre. In realtà i club si sono sfidati solo in due occasioni all’U-Power Stadium di Monza. Una vittoria per parte i risultati.

Due anni fa i rossoneri vinsero di misura per 1-0 grazie alla rete di Junior Messias nel primo tempo. La scorsa stagione, invece, di domenica sera ci fu un grande spettacolo: prima il 2-0 per i padroni di casa firmato Pessina – Mota, poi con l’uomo in meno i ragazzi di Pioli riacciuffano i pari con i subentrati Giroud e Pulisic. Nei minuti finali la doppietta di reti segnate da Bondo e l’ex Colombo per il 4-2 finale.