Monza Milan, un’altra esclusione per Tomori: il difensore rossonero andrebbe per la terza panchina di fila

Monza Milan, verso un’altra esclusione il difensore rossonero: per Tomori sarebbe la terza panchina di fila

Verso Monza Milan: ancora novità di formazione per Paulo Fonseca. L’allenatore avrebbe provato nuovamente la coppia difensiva Pavlovic – Thiaw e in questo caso Fikayo Tomori sarebbe predestinato alla panchina.

Per l’ex Chelsea si tratterebbe della terza panchina di fila e con lui anche Leao sarebbe prossimo all’ennesima bocciatura. Gli ultimi dubbi verranno sciolti domattina. Sicuro del posto in avanti Morata e dietro di lui il tridente Pulisic, Chuku, Okafor. Ancora panchina per Leao.