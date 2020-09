Monza, Galliani: «Gol annullato a Barillà? Come Muntari. Serve la tecnologia in Serie B»

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha paragonato il gol annullato a Barillà con quello storico di Muntari

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, durante la presentazione di Boateng si è soffermato anche sulla tematica Var, particolarmente scottante dopo la mancata convalidazione al club lombardo di un gol nonostante avesse varcato la linea di porta. Queste le dichiarazioni:

«Questa mattina ho mandato a tutta l’Italia che conta le immagini del gol non convalidato a Barillà, come feci con quello di Muntari ai tempi del Milan. Basterebbe la goal line technology per superare questo problema e domani andrò in assemblea a parlarne. In Serie B non si può non avere questa tecnologia o il VAR. – continua Galliani – Se c’è una difficoltà per gli arbitri di Serie A che dirigono in Serie B essendo abituati alla tecnologia? Credo che potrebbe succedere che un arbitro vada in confusione se fa una partita con il supporto e un’altra no».