Montemurro: «Scudetto? Altre tre squadre in corsa, vi dico chi»

Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, commenta la gara di Vinovo contro il Verona, valida per la terza giornata di Serie A Femminile:

«Scudetto? Milan, Roma e Sassuolo sono le squadre che hanno lottato per lo scudetto l’anno scorso e che se lo contenderanno fino all’ultimo anche in questa stagione. Questo è un campionato non facile perchè tatticamente le squadre sono tutte ben messe in campo».