Montemurro: «E’ sempre più difficile. Contro il Milan spero in una cosa»

Ai microfoni di JTV, Joe Montemurro ha parlato in vista di Milan-Juventus Women di domani.

MILAN – «Più arrivi in fondo e più è difficile, pensiamo sui 180 minuti. Abbiamo un cammino importante, è ora di vedere la forza di tutta la rosa. Alta qualità contro una squadra brava. Speriamo di fare risultato per riposare un po’ in vista del match di ritorno».