Montella sulla lotta scudetto: «A gennaio possono esserci delle insidie siccome inizierà un altro campionato». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex allenatore del Milan:

«Il Napoli sta facendo un grande lavoro e sono contento per Spalletti. A gennaio possono esserci delle insidie siccome inizierà un altro campionato. Roma? Normale far fatica quando perdi giocatori importanti per infortunio».