Mondiale per Club, Flamengo battuto: in finale va l’Al Hilal

Il Mondiale per Club accoglie la prima finalista e a sorpresa non sarà il Flamengo di Vidal, ma l’Al Hilal del tecnico Ramon Diaz.

Gli arabi hanno raggiunto la finale con una vittoria per 3-2 sui rossoneri del Flamengo. Non è bastata la doppietta dell’ex Fiorentina Pedro a portare i brasiliani in finale che hanno dovuto lasciare il passo al gol di Vietto e alla doppietta di Al-Dawasari.