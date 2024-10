Moncada Milan, il dirigente è all’Olimpico per Italia Belgio: missione di mercato? Cosa filtra

Moncada Milan, c’è anche il dirigente rossonero all’Olimpico per assistere ad Italia Belgio: missione di mercato? Cosa filtra

Tra i vari ospiti presenti all’Olimpico per Italia Belgio c’è anche Moncada. Il dirigente del Milan, grande conoscitore del campionato belga, spera di poter vedere dal vivo l’esordio di Gabbia in maglia azzurra. Ma non solo.

La sua presenza, infatti, potrebbe essere legata anche a questioni di mercato, magari per osservare qualche giocatore da vicino…

