Momenti difficili al Milan? La spiegazione di Dida

Nelson Dida ha ricordato alcuni dei momenti difficili passati nella sua lunga esperienza al Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto alla Milano Games Week, Nelson Dida ha parlato così dei momenti difficili passati al Milan:

«Difficile dire che fossi in difficoltà, sono sempre stato concentrato. Se succedeva, ragionavo in maniera positiva per aiutare la squadra. Io volevo essere sempre al 100%»

