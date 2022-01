Moggi: «Milan-Juve? Ecco chi ha i favori del pronostico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Moggi analizza la sfida di questa sera tra Milan e Juve. L’editoriale dell’ex dirigente della società bianconera

Nel suo editoriale per Libero, Luciano Moggi ha così analizzato Milan-Juve di questa sera.

COMMENTO – «E per il Milan, a S.Siro, stasera contro la Juve, non sarà una passeggiata, tenendo conto delle ultime prestazioni negative e della serie positiva dei bianconeri: otto le giornate senza conoscere sconfitte. Ci sembra addirittura favorita la Juve, stimolata dalla possibilità di poter rientrare nel gruppo delle quattro per contendersi la qualificazione Champions».