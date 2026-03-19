Modric regala il pallone d’oro ai tifosi, le parole di Luka: «Un modo per restituire loro parte di questo affetto»

Modric regala ai tifosi del Milan il suo pallone d’oro, bellissime parole di Luka per i tifosi rossoneri

Luka Modric ha un regalo per il Milan, donato temporaneamente il Pallone d’Oro vinto nel 2018 al museo del Milan. Il club ha immortalato sui social il momento, il campione croato è entrato sempre di più all’interno dell’ambiente rossonero.

«Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero – che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera – e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club. Una connessione che precede di molto il suo approdo in Italia della scorsa estate, vista la passione per i nostri colori manifestata fin dall’infanzia dal nostro attuale numero 14», così il Milan sul suo sito ufficiale.

From a champion to our fans at the Mondo Milan Museum 😍



Thank you, Luka 🙏 pic.twitter.com/DMDqgSdmVs — AC Milan (@acmilan) March 19, 2026

LE PAROLE DI MODRIC: «Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno. Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i nostri tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto. Forza Milan!».

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