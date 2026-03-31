Modric Milan, Ancelotti sicuro: «Uno dei migliori che abbia mai allenato». Segui le ultimissime sui rossoneri

In attesa del fischio d’inizio della prestigiosa sfida tra Brasile e Croazia, che andrà in scena nella notte tra il 31 marzo e l’1 aprile alle ore 2:00 presso il Camping World Stadium, l’atmosfera si scalda. Durante la conferenza stampa ufficiale di vigilia, Carlo Ancelotti, l’allenatore di Reggiolo celebre per il suo stile carismatico e i suoi innumerevoli successi internazionali, ha regalato parole di profonda stima per uno dei suoi pupilli storici: Luka Modric.

PAROLE – «Modric? Lo ritengo uno dei migliori che io abbia mai allenato. Mondiale? La storia è chiara: il Brasile ha bisogno di talento (in attacco) e di una buona difesa, non c’è altra via. Sono convinto che a vincere il Mondiale sia la squadra che subisce meno gol, non quella che ne segna di più»