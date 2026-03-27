Modric in campo pochi minuti, martedì toccherà a lui: a sei giorni da Napoli Milan

Modric è stato impiegato dal CT Zlatko Dalic solamente nella parte finale di gara. Martedì contro il Brasile però toccherà a lui!

Luka Modric, classe 1985, è ancora un elemento centrale della Nazionale croata. Per questo è stato convocato dal commissario tecnico Zlatko Dalic che però nella prima delle due gare amichevoli lo ha lasciato in panchina per la maggior parte della gara.

Nella sfida tra Colombia e Croazia infatti, andata in scena ieri sera, il centrocampista del Milan è stato impiegato solamente per i 10 minuti finali. La partita si è giocata a Orlando, in Florida, e ha visto vincere la formazione europea con il risultato di 2-1

Martedì invece verosimilmente Luka Modric giocherà titolare nell’amichevole di lusso contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Avrà comunque poi sei giorni di recupero in vista di Napoli-Milan big match in programma lunedì 6 aprile a Pasquetta.

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