MN24 – Tonali termina la prima parte delle visite mediche VIDEO

Tonali ha lasciato ora la clinica La Madonnina: adesso il giocatore è diretto all’idoneità sportiva per la seconda parte delle visite

E’ terminata ora la prima parte delle visite mediche con il Milan per Sandro Tonali: il giocatore ha lasciato pochi minuti fa la clinica La Madonnina e adesso è diretto all’idoneità sportiva per la seconda metà dei test.

Nel tardo pomeriggio, forse in serata, l’ormai ex giocatore del Brescia raggiungerà Casa Milan per firmare il nuovo contratto che lo legherà in rossonero per i prossimi cinque anni.