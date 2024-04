MN24 – Roma Milan: conferenze stampa e allenamenti, il programma della vigilia di Europa League

Giovedì sera il Milan affronterà la Roma per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ecco il programma della vigilia tra allenamenti e conferenze stampa

Definito il programma di vigilia del match di Europa League in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan. Come raccolto dalla redazione di Milannews24 ecco come si svolgerà la giornata:

Alle 12:00 l’allenamento a Milanello con i primi 15 minuti aperti come di consueto alla stampa. Alle 18:45 la conferenza stampa, direttamente dall’Olimpico, di Stefano Pioli accompagnato da Leao.