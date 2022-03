MN24 – Olivier Giroud recuperato: allenamento in gruppo per il francese

Olivier Giroud si è regolarmente allenato in gruppo nella seduta mattutina: l’attaccante francese è recuperato in vista di Cagliari

Buone notizie da Milanello: Olivier Giroud, che negli ultimi due giorni aveva accusato qualche linea di febbre, si è allenato regolarmente in gruppo nella seduta di questa mattina.

L’attaccante francese è dunque pienamente recuperato per la gara di sabato contro il Cagliari ed entra ufficialmente in ballottaggio con Zlatan Ibrahimovic per una maglia da titolare.