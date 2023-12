Milan Monza: Musah non convocato per la sfida di domani a San Siro. Ecco il motivo del forfait del centrocampista rossonero

Come appreso dalla nostra redazione, Yunus Musah non sarà convocato per la sfida di domani alle ore 12:30 a San Siro tra Milan e Monza.

Il centrocampista rossonero ha un affaticamento e per questo, a scopo precauzionale, non sarà del match.