MN24 – Milan Femminile, Ganz: «Asllani uscita con un dolorino»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha analizzato ai nostri microfoni l’importantissima qualificazione in Coppa Italia.

RISULTATO – «Un pareggio che vale la qualificazione, una partita difficile dopo i 95′ contro la Juventus. Probabilmente dovevamo essere meno distratte sul gol preso e potevamo chiudere la partita un’ora prima. Ma sono contento.»

ASLLANI – «Ha calciato il rigore molto bene, è uscita con un dolorino. Vedremo se riusciremo a recuperarla per domenica. Stringiamo i denti e andiamo avanti.»

FASE OFFENSIVA – «Abbiamo tre attaccanti che segnano, dobbiamo segnare di più con le mezzali e difensori centrali.»

VIGILUCCI – «Ha preso una botta, ma è entrata bene come tutte quelle che sono entrate oggi. Ci siamo messi a 5 gli ultimi minuti, è un modulo che mi piace.»

FUTURO – «Guardiamo partita dopo partita, testa a quelle di ora che non saranno facili.»

VOGLIA DI RIVINCITA – «C’è la voglia di non fare quello che abbiamo fatto all’andata con Pomigliano e Como.»

MASCARELLO – «È uscita per stanchezza, siamo in 4 a centrocampo per 3 posti. Devo soppesare la stanchezza di tutte.»