Sono in campo Milan Femminile e Como per la nona giornata di Serie A. Torna Guagni recuperata per la panchina

Sono in campo Milan Femminile e Como per la nona giornata di Serie A. Recupero prezioso per mister Ganz.

Come raccolto infatti dalla nostra redazione infatti torna a disposizione Alia Guagni, anche se la rossonera andrà in panchina