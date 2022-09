MN24 – Messaggio di Rebic per i tifosi croati: i dettagli

Ecco i dettagli sul programma Respact e il messaggio in croato di Ante Rebic per i tifosi croati

Come appreso dalla nostra redazione, Ante Rebic ha registrato un messaggio in croato, prima del match di Youth League tra Milan e Dinamo Zagabria, per dare un benvenuto ai tifosi e ricordando le regole anti razzismo e rispetto.

Si tratterebbe di un segno di vicinanza di prima squadra ai giovani che rientra nel programma Respact. Nel match contro il Chelsea lo farà Leao e contro il Salisburgo lo farà Thiaw.