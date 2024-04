MN24 – Infortunio Thiaw, paura nel finale di Sassuolo Milan: le condizioni e quando sosterrà gli esami strumentali il centrale

Nei minuti finali di Sassuolo Milan si è visto Malick Thiaw zoppicare, facendo temere un infortunio sia ai tifosi milanisti che a tutto lo staff medico rossonero. Come appreso dalla nostra redazione, per il centrale tedesco dovrebbe essersi trattato di semplici crampi, già passati dopo la fine del match.

In ogni caso il calciatore domani sarà sottoposto a degli esami strumentali per scongiurare ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche in vista delle prossime partite.