MN24 – Infortunio Lazetic, l’attaccante è recuperato: gli aggiornamenti

Marko Lazetic ha pienamente recuperato dall’infortunio alla schiena rimediato sabato con la Primavera: le ultime

Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Marko Lazetic, come appreso dalla nostra redazione, è completamente recuperato e sarà a disposizione del tecnico per la ripresa degli allenamenti.

L’attaccante si era infortunato alla schiena dopo aver subito una forte botta nella partita di sabato con la Primavera rossonera