MN24 – Infortunio Jovic, il giocatore ancora a parte: il rientro non è così vicino. Gli aggiornamenti

MN24 – Infortunio Jovic, il giocatore serbo lavora ancora a parte: il suo rientro non è così scontato e il Bologna appare lontano. Gli aggiornamenti

Slitta ancora il rientro in gruppo di Luka Jovic. Il serbo è fuori dai piani del Milan, ma in ogni caso l’infortunio non gli permetterà di rientrare tra i convocati di Bologna.

Con lui, ai box ci sarà anche Tammy Abraham, infortunatosi alla spalla contro l’Udinese, e dunque verrà richiamato il baby Francesco Camarda. Il giovane ha esordito, storicamente, in Champions, vedendosi annullare anche un gol di testa.