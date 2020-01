MN24 – Ibrahimovic a Casa Milan: bagno di folla per Zlatan, ora la firma

Ibrahimovic è a Casa Milan: il fuoriclasse svedese è arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà ai colori rossoneri almeno fino a giugno

Zlatan Ibrahimovic è entrato a Casa Milan: ora il centravanti svedese apporrà la firma che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi sei mesi con opzione per l’anno successivo. Bagno di folla incredibile per il ritorno al Milan di Ibra accolto da circa 300 tifosi giunti nella sede di Via Aldo Rossi solo per poterlo salutare.

Il fuoriclasse firmerà dunque un contratto da 3 milioni di euro per i prossimi sei mesi. La sua avventura al Milan inizierà ufficialmente il prossimo 6 gennaio contro la Sampdoria anche se è difficile ipotizzare che possa essere schierato dal primo minuto.