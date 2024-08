MN24 – Fofana Milan, TERMINATE le visite mediche, ora in sede per la FIRMA! – VIDEO

MN24 – Fofana Milan, TERMINATE le visite mediche, ora il centrocampista francese si dirige in sede per la FIRMA sul contratto! – VIDEO

Sono terminate da pochi minuti le visite mediche di Youssouf Fofana, il centrocampista si dirige ora nella sede di Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029.

Terminata l’idoneità di #Fofana. Ora la firma in sede con il #Milan 🔴⚫️ pic.twitter.com/jRWDbIllEJ — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 17, 2024

Il francese lascia il centro Ambrosiano per dirigersi alla sede di Via Aldo Rossi, dove lo attende la dirigenza rossonera. In serata verrà presentato ai tifosi direttamente a San Siro in occasione della sfida contro il Torino che inaugurerà la stagione.