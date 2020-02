MN24 – Fiorentina-Milan, settore ospiti al completo: 2300 tifosi al Franchi

Settore ospiti sold out per la trasferta del Milan al Franchi: contro la Fiorentina oltre 2000 tifosi rossoneri presenti

Ancora grande partecipazione di pubblico rossonero per la trasferta di domani sera all’Artemio Franchi di Firenze per il match tra Fiorentina e Milan: saranno 2300 i tifosi che occuperanno totalmente il settore ospiti dello stadio gigliato.

Nonostante i risultati non siano particolarmente esaltanti per il Milan l’apporto dei propri tifosi è sempre rimasto di altissimo livello sia nelle gare disputate in casa che in trasferta.