MN24 – Costacurta: «Il Milan col Tottenham se la gioca, vi dico chi prendo tra Pioli e Conte»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni a margine della premiazione del Golden Boy

Intervenuto ai nostri microfoni in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy, Alessandro Costacurta ha dichiarato:

«Devo dire che tutte le italiane sono state fortunate nei sorteggi degli ottavi di Champions League, molto più che nei gironi. Stessa cosa in Europa League. Chiaro che nel Tottenham c’è un allenatore fortissimo e fra i migliori al mondo però per fortuna che scendono in campo i giocatori, anch’essi fortissimi, ma li preferisco rispetto a quelli del City o del Bayern Monaco. Chi prenderei tra Pioli e Conte? Dipende dalla filosofia della società. Io credo che fino a questo momento Antonio ha dimostrato di saper essere più vincente soprattutto per quanto riguarda il campionato italiano anche se poi ha vinto anche in Inghilterra. Conte quindi ha dimostrato di più ma Pioli mi sembra in un’ascesa inarrestabile. Rendimento del Milan in difesa? Oggettivamente è calato. Io davo sempre la colpa a centrocampisti e attaccanti che davano meno pressione quindi anche in questo potrei dire la stessa cosa. In realtà credo che visto che sono molto giovani, in particolare Kalulu e Tomori, giocando sempre uomo contro uomo è più facile fare errori. Si devono abituare però perchè migliorando in questo possono diventare fenomenali. Percorso del Milan in Champions League? Senza dubbio per andare avanti si deve avere ambizione, è chiaro che incontrando ora una squadra solo leggermente più forte di te l’ambizione aumenta. Se il Milan avesse trovato il City o il Bayern avrebbe avuto qualche tensione in più, invece così secondo me ce la può fare. Lotta scudetto? Mancano più di 20 partite, io faccio fatica a dire che non ci sia più speranza per l’Inter. Ovvio che tutto dipende dal Napoli che sembra una locomotiva inarestabile, se continua così nemmeno la Juve può rientrare. In realtà possono rientrare entrambe. Giovani della Juve? Io ho preso dei vaffa perchè mesi fa dissi che consideravo Miretti e Fagioli al pari di Gavi. Pedri è di un altro categoria ma loro due per me valgono Gavi».