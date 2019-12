MN24 – Calciomercato Milan, si svolta: anche Suso può partire

Jesus Suso potrebbe lasciare il Milan a gennaio: lo spagnolo non è più un intoccabile per Stefano Pioli e la dirigenza rossonera

Nonostante sia stato elemento fondamentale e imprescindibile nelle scorse stagioni, Jesus Suso non è più considerato un incedibile dalla dirigenza del Milan. Il numero 8 spagnolo sta deludendo come testimoniato dal misero bottino di soli due assist e un gol messi a segno nelle 15 gare disputate in stagione e la nomina di Raiola come sua nuovo procuratore sembra preparare il terreno ad un’imminente partenza.

A confermare tale indiscrezione ci sarebbero anche i primi sintomi di sfiducia rappresentati dalle due sostituzioni attuate da Stefano Pioli, cosa mai successa prima, contro Sassuolo e Atalanta. Il possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic, inoltre, impone al Milan un cambio di modulo che permetta di schierare le due punte mettendo così rapidamente in soffitta quel 4-3-3 che ha da sempre previsto proprio lo spagnolo come uno dei più solidi interpreti.