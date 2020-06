MN24 – Bonfanti: «Arnault? La trattativa prosegue. Sul piatto un miliardo»

Intervistato da Milan News 24, Francesco Bonfanti ha parlato della trattativa ancora in corso tra Elliott e Arnault per la cessione del Milan

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Francesco Bonfanti, giornalista di 7 gold, ha parlato della trattativa tra Elliott e Arnault per la cessione del club rossonero al colosso del lusso Louis Vuitton.

Chiudiamo con la questione proprietà. La voce di una possibile cessione del Milan da parte di Elliott si è ultimamente attenuata. Nonostante ciò il nome di Arnault potrebbe costituire ancora un potenziale acquirente interessato per il Milan?

«Per quanto ci riguarda come 7gold abbiamo raccontato di incontri che sono continuati. A noi qualcuno molto vicino all’ambiente dl Milan e di Arnault ci continua a raccontare di una trattativa che sottotraccia va avanti. Moto dipende dalla questione stadio, che rimane un aspetto importante, anzi fondamentale dal punto di vista commerciale. La trattativa sta procedendo a fari spenti: questa metodologia è tipica di Arnault anche per acquisizioni che ha fatto in passato nella moda, operando a fari spenti e piazzando il colpo alla fine. Che possa andare bene o male dipende da moltissimi fattori, sarebbe infatti circa 1 miliardo di investimenti. In questo momento va avanti però. Trovo strano che Gazidis e Elliott stiano facendo un progetto nel frattempo. Che cosa succede se arriva Arnault con un progetto già apparecchiato da altri? Scegliere Rangnick vuol dire scegliere un progetto in prospettiva, di diversi anni. In qualunque momento subentrasse Arnault subentrerebbe una proprietà che potrebbe avere idee diverse».