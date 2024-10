MN24 – Allenamento Milan, a Milanello presente anche Moncada: la situazione

MN24 – Allenamento Milan, a Milanello a seguire i rossoneri presente anche Moncada: rifinitura alla vigilia della gara di Champions

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a seguire l’allenamento mattutino del Milan c’è anche Geofrrey Moncada. Il dirigente rossonero a bordocampo nella vigilia della gara di Champions League contro il Club Brugge.

Sfida fondamentale per il proseguo in Europa dei rossoneri, che arrivano da due sconfitte in due gare contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen.