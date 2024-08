MN24- Allenamento Milan: COSA FILTRA da Milanello sull’IMPIEGO di Camarda contro il Parma

Il Milan prosegue l’allenamento in vista del match contro il Parma. Ecco cosa filtra da Milanello sull’utilizzo di Camarda

L’infortunio di Alvaro Morata porta il Milan a fare alcune considerazioni sul reparto offensivo in vista del match contro il Parma. Tra i convocati potrebbe esserci anche Camarda. Ecco cosa filtra da Milanello sull’utilizzo del giovane attaccante:

come raccolto dalla redazione di MilanNews24 si è regolarmente allenato agli ordini di Daniele Bonera con il Milan Futuro. La squadra Under 23 rossonera farà il suo storico esordio in Serie C, domenica sera alle 20.30 sul campo della Virtus Entella