Miranda Milan, l’idea dei rossoneri per il suo arrivo: i dettagli

Juan Miranda con ogni probabilità sarà il prossimo acquisto di calciomercato del Milan: ecco il piano dei rossoneri

Il Milan studia il piano per l’acquisto di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia in scadenza di contratto. I rossoneri pare abbiano ormai superato la concorrenza per accaparrarsi il calciatore spagnolo classe 2000.

Come fa sapere TMW, restano soltanto da limare alcuni dettagli economici ma il più è stato fatto. Tutto lascia pensare che il matrimonio si farà. Resta da capire solo quando: il piano del Milan è di anticipare i tempi e portarlo a Milano già a gennaio, offrendo al Betis un piccolo indennizzo economico di 2-3 milioni di euro.