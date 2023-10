Miranda Milan già a gennaio? Nuovi contatti con l’agente: le novità

Miranda Milan già a gennaio? Nuovi contatti con l’agente del terzino in forza al Real Betis: tutte le novità

Il Corriere dello Sport oggi ha fatto il punto su Juan Miranda, primo obiettivo del Milan per rinforzare la fascia sinistra in modo da dare un po’ di respiro a Theo Hernandez.

Recentemente ci sono stati nuovi contatti con l’agente del calciatore. Il Milan è in pole in vista di giugno (a parametro zero occhio anche alla concorrenza del Barcellona), ma l’impressione è che in casa rossonera si voglia fare un tentativo già a gennaio: servono almeno 3-4 milioni di euro.