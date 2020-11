Milenkovic Milan, nella prossima sfida se ne può parlare con Commisso

Milenkovic, il prossimo Milan-Fiorentina è l’occasione giusta per affrontare il discorso. I rossoneri potrebbero parlarne con Commisso

Milan e Fiorentina si incrociano in campionato nella prossima giornata, l’occasione giusta per parlare anche di Milenkovic. Il difensore serbo va in scadenza di contratto nel 2022 e non ha intenzione di rinnovare con la Viola.

Rocco Commisso, che in estate ha già ceduto Chiesa alla Juve in una situazione simile, cerca di tenere duro fin quando è possibile. Il Milan è pronto a fare un sacrificio economico a gennaio, purché il presidente viola abbassi la richiesta iniziale di 40 milioni di euro.

Qualche aggiornamento potrebbe esserci già nel prossimo fine settimana, quando le due dirigenze avranno l’occasione di incrociarsi a San Siro.