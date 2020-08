Milenkovic, che triangolo con il Milan: la svolta potrebbe arrivare da Parigi

Rocco Commisso ha fatto sapere al Milan che la valutazione di Milenkovic è di 40 milioni di euro. Ma da Parigi…

Rocco Commisso ha fatto sapere al Milan che la valutazione di Milenkovic è di 40 milioni di euro. Una cifra che ha spaventato i rossoneri, ma che va interpretata come una base di partenza. La trattativa potrebbe giungere ad una svolta anche grazie ad un accordo di mercato tra Milan e Fiorentina. La Viola è fortemente interessata a Thiago Silva che potrebbe presto tornare in Serie A. I rossoneri sono disposti a lasciare strada alla Fiorentina per il brasiliano in cambio di uno sconto sul cartellino di Milenkovic. L’arrivo di Thiago Silva a Firenze spingerebbe proprio il difensore serbo verso il Milan.