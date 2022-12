Milano, accoltellato tifoso del Marocco durante i festeggiamenti. E’ stato portato in pronto soccorso dopo la festa

Il Marocco è la favola di questi Mondiali di Qatar. La festa, però, non è solo in Africa, ma anche in Italia: da Torino a Milano, tutti in piazza per esultare.

Non tutte le feste vanno nel verso giusto: come riporta il Corriere dello Sport, a Milano, infatti, è stato accoltellato un tifoso marocchino, in viale Tunisia.