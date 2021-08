Milanello, si ricompone una certezza dello scacchiere rossonero – FOTO

Milanello: un post pubblicato pochi minuti sulla pagina ufficiale Twitter del club, certifica il rientro di Kessie e Bennacer

Il ritorno in gruppo del tandem della mediana per eccellenza: due certezze del Milan anche per la prossima stagione. Come testimoniato da un post Twitter condiviso sulla pagine ufficiale del club rossonero, Franck Kessie e Ismael Bennacer sono tornati ad allenarsi in gruppo, pronti a ricomporre un tandem di centrocampo di potenza ed eleganza.

I due centrocampisti rossoneri, puntano ad essere tirati a lucido per la sfida del 23 agosto in casa della Sampdoria, in concomitanza con l’esordio in campionato del Diavolo.